У обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Сарапуле не выявили психических расстройств

В момент убийства он понимал общественную опасность своих действий.



Сарапул. Удмуртия. Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки жителя Сарапула признали вменяемым. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя следственного управления СК России по Удмуртской Республике Рустама Тугушева.

Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у 27-летнего мужчины каких-либо отклонений и психических расстройств. В момент убийства он был вменяем.

Тугушев добавил, что во время совершения преступления обвиняемый был под наркотиками, но он мог осознавать общественную опасность своих действий.

Напомним, трагедия произошла в марте 2021 года. Вернувшаяся домой мама девочки обнаружила свою дочь мертвой. По подозрению в преступлении задержали знакомого матери, который периодически приходил к ним в гости. Ранее он был судим за грабеж, нередко употреблял запрещенные вещества.

В ночь убийства мужчина пришел к женщине, но ее дома не оказалось, дверь открыла дочь. Она попыталась прогнать молодого человека и пригрозила вызвать полицию. После мужчина напал на 11-летнюю девочку, задушил ее и надругался над телом.

За несколько дней до убийства он оставался ночевать в квартире подруги. Находясь под наркотиками и алкоголем, мужчина воспользовался моментом, когда мать уснула и надругался над ребенком.

В настоящее время его обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») и статье 244 УК России («Надругательство над телами умерших»). Свою вину молодой человек признал.