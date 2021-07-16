В Воткинске за год решат вопрос нехватки врачей

Для этого планируется плотно работать с федеральными медицинскими вузами, а также привлекать ординаторов.

Воткинск. Удмуртия. Глава Удмуртии поставил задачу за год решить кадровую проблему с медиками в Воткинске. Как рассказала на заседании правительства вице-премьер республики Эльвира Пинчук, обеспеченность врачами в городе ниже, чем в среднем по региону – 54,8%. Больницам Воткинска не хватает участковых терапевтов и педиатров, хирургов, неврологов, эндокринологов и урологов.

«Я вам даю год (на исправление ситуации, - прим. ред.). За год, имея четкий план, можно решить проблему», - обратился глава Удмуртской Республики Александр Бречалов к главе Воткинска Алексею Заметаеву.

По словам руководителя региона, этого времени вполне достаточно при системной работе. К 20 августа должен быть готов план по ликвидации кадрового дефицита. Он включит в себя организацию регулярного взаимодействия медучреждений города, программу привлечения специалистов и переподготовки медиков.

Заместитель председателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова отметила, что при решении вопроса упор будет сделан на целевое распределение ординаторов. В этом году выпускается 86 узких специалистов-целевиков, в будущем году – больше 100. Они обязаны отработать три года в учреждениях здравоохранения республики.

Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев рассказал журналистам, что планируется плотно работать и с федеральными медицинскими вузами, чтобы привлечь медиков в регион. Для них в Воткинске есть квартиры, которые предстоит отремонтировать.

Пока кадровый вопрос не закрыт, в Воткинск будут регулярно направлять узких специалистов 1 РКБ, РКДЦ и РДКБ. Так, уже на следующей неделе в рамках проекта «Единой России» «Будь здоров» в детской больнице будут вести прием хирург и специалист УЗИ, в районной – эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед и хирург, во взрослой городской – уролог и специалист УЗИ. Попасть к ним можно по направлению терапевта.