Погорельцам бараков в Новых парниках в Ижевске предоставят жилье в маневренном фонде

В домах 1929 года постройки проживали 14 человек.

Ижевск. Удмуртия. Погорельцам бараков в микрорайоне Новые парники в Ижевске предоставят жилье в маневренном фонде и помогут восстановить документы. Об этом сообщает пресс-служба города.

Напомним, 15 июля там произошел пожар. На момент прибытия спасателей огонь охватил двухэтажный 4-квартирный барак, надворные постройки и стену соседнего дома. В итоге были уничтожены два двухэтажных дома барачного типа 1929 года постройки.

С пожаром боролись 75 человек.

По предварительной информации, там проживали 14 человек. Никто не пострадал. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, курение в нетрезвом виде.

Жителям напоминают, что спасти жизнь в таких ситуациях поможет пожарный извещатель, который реагирует на дым на начальной стадии, когда огонь можно потушить подручными средствами – покрывалом, землей из горшка или стаканом воды.