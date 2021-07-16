Учебную гранату обнаружили на улице Советской в Ижевске

Угрозы жизни и здоровью горожан нет.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска днем 16 июля обнаружили странный предмет у главного офиса банка «ВТБ» на улице Советской. Информацию «Сусанину» подтвердили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

После звонка очевидцев на место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Территорию оцепили. Взрывотехники установили, что это учебная граната.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Угрозы жизни и здоровью граждан не было», - уточнили в МВД.

Как сообщает Управление Росгвардии по Удмуртии, напугавшим жителей предметом оказалась граната РГД-5 без заряда и взрывчатого вещества с учебным запалом.

В ВТБ добавили, что офис возобновил работу. «Сотрудники банка вернулись на свои места и продолжают обслуживание клиентов в штатном режиме», - сообщили в банке.