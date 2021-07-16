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Учебную гранату обнаружили на улице Советской в Ижевске

14:30, 16 июля, 2021
Анна Торхова
Учебную гранату обнаружили на улице Советской в Ижевске
14:30, 16 июля, 2021
Анна Торхова
353
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#граната\n#Росгвардия\n#МВД\n#полиция
Фото: vk.com/dp_vtk
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Угрозы жизни и здоровью горожан нет.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска днем 16 июля обнаружили странный предмет у главного офиса банка «ВТБ» на улице Советской. Информацию «Сусанину» подтвердили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

После звонка очевидцев на место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Территорию оцепили. Взрывотехники установили, что это учебная граната. 

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Угрозы жизни и здоровью граждан не было», - уточнили в МВД.   

Как сообщает Управление Росгвардии по Удмуртии, напугавшим жителей предметом оказалась граната РГД-5 без заряда и взрывчатого вещества с учебным запалом.

В ВТБ добавили, что офис возобновил работу. «Сотрудники банка вернулись на свои места и продолжают обслуживание клиентов в штатном режиме», - сообщили в банке. 

14:30, 16 июля, 2021
Анна Торхова
353
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#граната\n#Росгвардия\n#МВД\n#полиция