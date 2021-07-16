Воткинск дополнительно получит 150 млн рублей на ремонт 11 дорог

Необходимость выделения денег отметил депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев, к которому неоднократно обращались горожане.

Воткинск. Удмуртия. В этом году в Воткинске отремонтируют еще 11 дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России. На приведение в порядок 6,49 км проезжей части дополнительно 150 млн рублей.

С предложением дополнительного финансирования к главе региона обратился депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев, к которому неоднократно обращались жители города. Он отметил, что проблема с дорогами довольно острая. «Например, улица Пугачева, которая ведет к социальным объектам, или плотина - важный стратегический объект. Очевидно, что необходимо выделять дополнительные средства», - подчеркнул Андрей Исаев. Александр Бречалов инициативу поддержал.

С 2017 года на дороги Воткинска выделили более 345 млн рублей, что позволило привести в нормативное состояние 23,2 км. Тем не менее, процент нормативного состояния сети городских дорог один из самых низких - 21,6%.

Благодаря дополнительным средствам удастся отремонтировать улицы:

- Пугачева (от Дзержинского до Подлесной);

- Локомотивную (от моста через реку Вотка до ж/д переезда в сторону Пролетарской);

- Цеховую (от Локомотивной до Волгоградской);

- Халтурина (от Знаменной до Ленина);

- Победы (от Волгоградской до Энтузиастов);

- Пролетарскую (от проходной № 4 Воткинского завода до Локомотивной);

- Степана Разина (от Мира до Дзержинского);

- Гагарина (от Красноармейской до Чайковского);

- Ленина (от Робеспьера до Мира);

- Краснофлотскую (от Пугачева до Луначарского);

- плотину Воткинского пруда (от улицы Чайковского до улицы Кирова).

Кроме ремонта автодорог, в планах частично обновить тротуары на улицах Пугачева, Цеховая, Халтурина, Победы и Степана Разина общей протяженностью в 4,68 км. Также в городе сделают ливневую канализацию по Азина протяженностью 1,6 км.

Глава Удмуртии в общении с журналистами отметил, что за два года в нормативное состояние необходимо привести 60% дорог в городах. Пока этому требованию соответствуют только Ижевск (более 60%) и Глазов (78%). Напомним, что в Глазове при поддержке «Росатома» в 2018 году реализовали масштабный проект по ремонту дорог.