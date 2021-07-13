Движение по улице Репина в Ижевске затруднилось после введения односторонки на Софьи Ковалевской

Проезжую часть сократили до одной полосы в конце июня.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Госавтоинспекции контролируют ситуацию на улице Софьи Ковалевской, где в конце июня 2021 года по предложению ГИБДД упразднили двустороннее движение. Об этом журналистам сообщил начальник УГИБДД по Удмуртской Республике Руслан Набиев.

«На этом участке мы осуществляем периодический контроль. Делать это на постоянной основе пока не получается. Нарушения уже были зафиксированы, но точное их количество сказать пока не могу», — отметил Набиев.

По его словам, Госавтоинспекция предложила городским властям организовать одностороннее движение из-за постоянных заторов, которые создавались водителями на повороте с улицы Авангардной на улицу Софьи Ковалевской. Ранее «Сусанин» писал, ссылаясь на пресс-службу города, что это была лишь одна из причин нововведения.

Движение изменили также по причине аварийности. По данным ГИБДД, на этом участке произошло 18 аварий, два человека получили травмы. К тому же сама улицы достаточно узкая для того, что бы на ней могли безопасно разъехаться два встречных автомобиля. Вдобавок ко всему вдоль проезжей части находятся 8 детских учреждений.

«Участок достаточно густонаселённый и продолжает застраиваться домами. Конечно, возникли сложности с движением по Репина, улица не совсем была готова. Но всё это мы держим на постоянном контроле и постоянно вносим предложения по улучшению пропускной способности дорог и повышению безопасности», — добавил Руслан Набиев.