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Итоги дня: неидеальность сельской ипотеки и новое в прожиточном минимуме Удмуртии

18:00, 31 марта, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: неидеальность сельской ипотеки и новое в прожиточном минимуме Удмуртии
18:00, 31 марта, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#село\n#ипотека\n#зарплата\n#ремонт\n#семья
Фото: pixabay.com
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О самых главных новостях среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили 78 случаев ковида. По данным на 31 марта, скончались еще три пациента. 

На Пушкинской:

На отремонтированной осенью 2020 года «сталинке» в Ижевске уже начала слезать краска. Подрядчик пообещал исправить недочеты.

Кому на селе жить хорошо:

«Сусанин» пообщался с министром сельского хозяйства Удмуртии и выяснил, так ли хороша сельская ипотека и смогла ли она себя оправдать.

Как минимум:

Прожиточный минимум в Удмуртии будут устанавливать один раз в год. На очередной год правительство должно утверждать сумму до 15 сентября.

Две матери:

Историю с похищением 5-летней девочки у приемных родителей из Ижевска показали на Первом канале. Женщина намерена вернуть себе ребенка, которого забрал биологический отец.

18:00, 31 марта, 2021
Анна Торхова
398
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#село\n#ипотека\n#зарплата\n#ремонт\n#семья