Итоги дня: неидеальность сельской ипотеки и новое в прожиточном минимуме Удмуртии

О самых главных новостях среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили 78 случаев ковида. По данным на 31 марта, скончались еще три пациента.

На Пушкинской:

На отремонтированной осенью 2020 года «сталинке» в Ижевске уже начала слезать краска. Подрядчик пообещал исправить недочеты.

Кому на селе жить хорошо:

«Сусанин» пообщался с министром сельского хозяйства Удмуртии и выяснил, так ли хороша сельская ипотека и смогла ли она себя оправдать.

Как минимум:

Прожиточный минимум в Удмуртии будут устанавливать один раз в год. На очередной год правительство должно утверждать сумму до 15 сентября.

Две матери:

Историю с похищением 5-летней девочки у приемных родителей из Ижевска показали на Первом канале. Женщина намерена вернуть себе ребенка, которого забрал биологический отец.