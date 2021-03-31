Итоги дня: неидеальность сельской ипотеки и новое в прожиточном минимуме Удмуртии

О самых главных новостях среды.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили 78 случаев ковида. По данным на 31 марта, скончались еще три пациента.
На Пушкинской:
На отремонтированной осенью 2020 года «сталинке» в Ижевске уже начала слезать краска. Подрядчик пообещал исправить недочеты.
Кому на селе жить хорошо:
«Сусанин» пообщался с министром сельского хозяйства Удмуртии и выяснил, так ли хороша сельская ипотека и смогла ли она себя оправдать.
Как минимум:
Прожиточный минимум в Удмуртии будут устанавливать один раз в год. На очередной год правительство должно утверждать сумму до 15 сентября.
Две матери:
Историю с похищением 5-летней девочки у приемных родителей из Ижевска показали на Первом канале. Женщина намерена вернуть себе ребенка, которого забрал биологический отец.