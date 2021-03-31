Историю похищения у приемной матери из Ижевска 5-летней девочки показали на Первом канале

Женщина хочет вернуть себе ребенка, которого растила с рождения.

Москва. Пара из Ижевска стала героем программы «Пусть говорят» на Первом канале. Выпуск под названием «Два отца и две матери» вышел в эфир 30 марта.

Ижевчанка «удочерила» девочку из Ярославля. В 2014 году биологическая мать ребенка - Тамара, жительница Ярославля, узнала о своей беременности. На тот момент первому ребенку Тамары было около года. По ее словам, когда она узнала о беременности, то была в отчаянии, чувствовала себя одиноко, поскольку муж не бывал дома по несколько дней. «Я сто миллионов раз подумала, но поняла, что ребенку нужно самое необходимое, то, чего я не могу дать», - рассказала биологическая мать.

Из-за прекращений отношении с отцом малышки, она, в тайне от него, решила отказаться от девочки. В соцсетях женщина разместила объявление о том, что сразу после рождения готова отдать новорожденного. Родителей «подбирала» на форуме, желающих было не мало. На предложение откликнулась супружеская пара из Ижевска. «Она меня спасла, потому что когда я начала с ней общаться, я была уже на грани, в очень неустойчивом психическом состоянии», - призналась Тамара. Минуя законный порядок, приемные родители забрали себе ребенка. Как рассказала приемная мать девочки, Виктория, никаких денег они не платили. Сама Виктория ранее уже пережила 4 выкидыша.

После появление малышки на свет Тамара сказала родственникам, что ребенок умер во время родов. На самом же деле, роды прошли успешно, девочка была жива. За пределами роддома женщина передала ребенка в приемную семью. В свидетельстве о рождении матерью записали Тамару, а оцтом – Олега, приемного отца.

Первую неделю Тамара жила вместе с парой из Ижевска на съемной квартире в Ярославле – мать кормила новорожденного грудью. После женщина уехала, а новые родители на протяжении следующих пяти лет воспитывали девочку как свою родную.

По словам биологической матери, она не хотела, чтобы ее ребенок рос в казенном учреждении. О том, что передача ребенка таким способом является незаконным, она не знала.

В настоящее время у Тамары родилось уже пятеро детей, включая Злату. В 2019 году она решила признаться отцу ребенка о своем поступке. Летом 2020 года он приехал в Ижевск и днем, на глазах у матери, похитил ребенка. Когда его задержали, мужчина шокировал правоохранителей своим заявлением об отцовстве.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. По словам Виктории, мужчину в настоящее время обвиняют в краже младенца. Женщина хочет вернуть себе девочку, которую растила с рождения, однако ей самой грозит срок.

«Она мне звонит: мама я тебя люблю, ты моя любимочка», - говорит со слезами Виктория.