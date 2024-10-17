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Более 80% опрошенных ижевчан высказались против налога на бездетность

13:05, 17 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Более 80% опрошенных ижевчан высказались против налога на бездетность
13:05, 17 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
72
0
#семья\n#дети\n#налог\n#опросы
Источник фото: unsplash.com (Liv Bruce)
72
0

Женщины чаще дают негативную оценку налогу.

Ижевск. Удмуртия. Более 80% опрошенных ижевчан высказались против налога на бездетность. Опрос провёл сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Из группы противников 63% резко против введения налога, 19% — скорее не поддерживают законопроект. Женщины чаще мужчин дают налогу на бездетность негативную оценку — 90% против 75% соответственно.

Молодёжь младше 34 лет выступают однозначно против чаще более старшего поколения. Отмечается также, что критиков налога на бездетность больше среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. рублей — 66% респондентов.

Среди бездетных горожан, которые планируют детей в будущем, критически настроены по отношению к налогу 94%. Респонденты, не планирующие и не имеющие детей, высказались против в 98% случаев.

13:05, 17 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
72
0
#семья\n#дети\n#налог\n#опросы