Ижевск. Удмуртия. Более 80% опрошенных ижевчан высказались против налога на бездетность. Опрос провёл сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Из группы противников 63% резко против введения налога, 19% — скорее не поддерживают законопроект. Женщины чаще мужчин дают налогу на бездетность негативную оценку — 90% против 75% соответственно.

Молодёжь младше 34 лет выступают однозначно против чаще более старшего поколения. Отмечается также, что критиков налога на бездетность больше среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. рублей — 66% респондентов.

Среди бездетных горожан, которые планируют детей в будущем, критически настроены по отношению к налогу 94%. Респонденты, не планирующие и не имеющие детей, высказались против в 98% случаев.