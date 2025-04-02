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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Семья Светловых из Ижевска получила медаль ордена «Родительская слава»

11:48, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Семья Светловых из Ижевска получила медаль ордена «Родительская слава»
11:48, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#семья\n#награда
Источник фото: администрация Ижевска
153
0

Супруги воспитали шестерых детей.

Ижевск. Удмуртия. По поручению президента России Владимира Путина семью Светловых из Ижевска наградили медалью ордена «Родительская слава». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Супруги работают на крупных оборонно-промышленных предприятиях: Юрий Семенович — на Ижевском мотозаводе «Аксион-холдинг», а Вера Витальевна — на Ижевском электромеханическом заводе «Купол». 

В семье один сын и пять дочек. Старшие дети уже получили образование и работают, а самая младшая дочь вскоре закончит школу. 

У такой большой семьи есть летняя традиция — проводить многодневные походы на байдарках по рекам Урала. Такие путешествия являются одними из самых ярких семейных воспоминаний, поэтому дети продолжают заниматься туризмом. 

Отметим, что Вера Светлова в 2011 году была удостоена знаком отличия Удмуртии «Материнская слава».  

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11:48, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#семья\n#награда