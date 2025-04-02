Ижевск. Удмуртия. По поручению президента России Владимира Путина семью Светловых из Ижевска наградили медалью ордена «Родительская слава». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Супруги работают на крупных оборонно-промышленных предприятиях: Юрий Семенович — на Ижевском мотозаводе «Аксион-холдинг», а Вера Витальевна — на Ижевском электромеханическом заводе «Купол».

В семье один сын и пять дочек. Старшие дети уже получили образование и работают, а самая младшая дочь вскоре закончит школу.

У такой большой семьи есть летняя традиция — проводить многодневные походы на байдарках по рекам Урала. Такие путешествия являются одними из самых ярких семейных воспоминаний, поэтому дети продолжают заниматься туризмом.

Отметим, что Вера Светлова в 2011 году была удостоена знаком отличия Удмуртии «Материнская слава».