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Азербайджанцы рассказали «Сусанину» о том, что главное в азербайджанских традициях — это уважение к родственникам

12:41, 25 октября, 2024
Азербайджанцы рассказали «Сусанину» о том, что главное в азербайджанских традициях — это уважение к родственникам
12:41, 25 октября, 2024
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#Удмуртия\n#семья\n#Азербайджан\n#Семьи многонациональной России\n#любовь
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Гюльнара и Рафаэль Исмаиловы решили соединить свои судьбы 19 лет назад.

Ижевск. Удмуртия. В середине XX века в Поволжье начался массовый приток азербайджанцев. Причиной тому стала потребность в специалистах с опытом работы на нефтяных месторождениях Баку. Из Азербайджана в Поволжье отправлялись целые бригады рабочих. За нефтяниками последовали строители. Именно так семья Исмаиловых, о которой мы расскажем в этом материале, оказалась в Удмуртии.

Сейчас в Удмуртии живёт около 3 тысяч азербайджанцев. Они сохраняют связь с родиной и отмечают национальные праздники. В семье Исмаиловых рассказали «Сусанину» о том, что главное в азербайджанской свадьбе — это уважение к родственникам.

Гюльнара и Рафаэль Исмаиловы решили соединить свои судьбы 19 лет назад. У них было две свадьбы, два свадебных дня. Первый день был посвящён родне невесты. Жених и его родственники приходили в дом невесты, где их угощали всем, что было в доме. После этого молодые прощались и оставались со своими родными. 

Второй день свадьбы был посвящён родным жениха. Невеста и её близкие приходили в дом свекра и свекрови. После свадебного пира невеста оставалась в доме мужа. Все ограничения для молодожёнов снимались.

О семейных традициях и истории любви азербайджанской семьи в Удмуртии вы можете прочитать в нашем материале проекта «Семьи многонациональной России».

12+

12:41, 25 октября, 2024
86
0
#Удмуртия\n#семья\n#Азербайджан\n#Семьи многонациональной России\n#любовь