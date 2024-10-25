Азербайджанцы рассказали «Сусанину» о том, что главное в азербайджанских традициях — это уважение к родственникам

Ижевск. Удмуртия. В середине XX века в Поволжье начался массовый приток азербайджанцев. Причиной тому стала потребность в специалистах с опытом работы на нефтяных месторождениях Баку. Из Азербайджана в Поволжье отправлялись целые бригады рабочих. За нефтяниками последовали строители. Именно так семья Исмаиловых, о которой мы расскажем в этом материале, оказалась в Удмуртии.

Сейчас в Удмуртии живёт около 3 тысяч азербайджанцев. Они сохраняют связь с родиной и отмечают национальные праздники. В семье Исмаиловых рассказали «Сусанину» о том, что главное в азербайджанской свадьбе — это уважение к родственникам.

Гюльнара и Рафаэль Исмаиловы решили соединить свои судьбы 19 лет назад. У них было две свадьбы, два свадебных дня. Первый день был посвящён родне невесты. Жених и его родственники приходили в дом невесты, где их угощали всем, что было в доме. После этого молодые прощались и оставались со своими родными.

Второй день свадьбы был посвящён родным жениха. Невеста и её близкие приходили в дом свекра и свекрови. После свадебного пира невеста оставалась в доме мужа. Все ограничения для молодожёнов снимались.

О семейных традициях и истории любви азербайджанской семьи в Удмуртии вы можете прочитать в нашем материале проекта «Семьи многонациональной России».

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