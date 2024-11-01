«Семьи многонациональной России»: творчество и традиции семьи Погосян

Ижевск. Удмуртия. Сегодня в Удмуртии живут несколько тысяч армян. По данным переписи 2021 года, этот народ по численности был на седьмом месте в Удмуртии. Продолжая серию материалов о крепких супружеских парах, мы расскажем о семье Эдуарда и Мариам Погосян, своим примером воспитывающих троих детей.

Эдуард вместе с сыном Джано создали ансамбль народного инструмента «Двин», в котором дети играют на армянском народном барабане «Дхол». Мариам Погосян — кондитер и домохозяйка.

Это необычная, творческая пара вместе уже более 20 лет. Они поделились с «Сусаниным» своей историей и примером сохранения традиций, лежащих в основе их самосознания. Рассказ о семье Погосян опубликован в рамках проекта «Семьи многонациональной России».