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«Семьи многонациональной России»: творчество и традиции семьи Погосян

17:18, 01 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
«Семьи многонациональной России»: творчество и традиции семьи Погосян
17:18, 01 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
22
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#семья\n#Семьи многонациональной России
22
0

Армянская семья рассказала «Сусанину» о принципах, на которых строятся крепкие человеческие отношения.

Ижевск. Удмуртия. Сегодня в Удмуртии живут несколько тысяч армян. По данным переписи 2021 года, этот народ по численности был на седьмом месте в Удмуртии. Продолжая серию материалов о крепких супружеских парах, мы расскажем о семье Эдуарда и Мариам Погосян, своим примером воспитывающих троих детей.

Эдуард вместе с сыном Джано создали ансамбль народного инструмента «Двин», в котором дети играют на армянском народном барабане «Дхол». Мариам Погосян — кондитер и домохозяйка.

Это необычная, творческая пара вместе уже более 20 лет. Они поделились с «Сусаниным» своей историей и примером сохранения традиций, лежащих в основе их самосознания. Рассказ о семье Погосян опубликован в рамках проекта «Семьи многонациональной России». 

 

17:18, 01 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
22
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#семья\n#Семьи многонациональной России