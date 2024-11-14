В Ижевске выбрали первые пять семей для награждения знаком отличия «Семейная доблесть»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выбрали пять многодетных семей, которые впервые получат знак отличия «Семейная доблесть». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Награда достанется Альфие и Айрату Валеевым, которые воспитывают семерых детей, Ольге Рытовой и Дмитрию Иванову, воспитывающим четверых родных детей и пятерых приёмных ребят, Ольге и Олегу Малышевым — родителям пятерых детей, Елизавете и Алексею Санниковым — родителям девятерых детей и Оксане и Роману Сосниным, у которых шесть ребят.

Заслуженную награду родителям вручат во время подведения итогов Года семьи. Помимо знака отличия семьям выдадут единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей.

Напомним, что знак отличия «Семейная доблесть» учредили в Ижевске в июне 2024 года. Теперь каждый год его будут получать пять семей, которые состоят в браке не меньше 10 лет и воспитывают пять и более детей.