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В Ижевске выбрали первые пять семей для награждения знаком отличия «Семейная доблесть»

16:45, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске выбрали первые пять семей для награждения знаком отличия «Семейная доблесть»
16:45, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
504
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#семья\n#награда
Источник фото: unsplash.com (Ekaterina Shakharova)
504
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Они получат награды во время подведения итогов Года семьи.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выбрали пять многодетных семей, которые впервые получат знак отличия «Семейная доблесть». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Награда достанется Альфие и Айрату Валеевым, которые воспитывают семерых детей, Ольге Рытовой и Дмитрию Иванову, воспитывающим четверых родных детей и пятерых приёмных ребят, Ольге и Олегу Малышевым — родителям пятерых детей, Елизавете и Алексею Санниковым — родителям девятерых детей и Оксане и Роману Сосниным, у которых шесть ребят. 

Заслуженную награду родителям вручат во время подведения итогов Года семьи. Помимо знака отличия семьям выдадут единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей. 

Напомним, что знак отличия «Семейная доблесть» учредили в Ижевске в июне 2024 года. Теперь каждый год его будут получать пять семей, которые состоят в браке не меньше 10 лет и воспитывают пять и более детей. 

16:45, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
504
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#семья\n#награда