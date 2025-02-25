Ижевск. Удмуртия. Мама из Ижевска пытается забрать своего ребёнка из приёмной семьи. Историю женщины рассказали в передаче «Мужское/Женское» на Первом канале (16+).

Как выяснилось в ходе передачи, у матери забрали 7-месячного сына, когда она находилась в нетрезвом состоянии. Спустя девять месяцев, приёмные родители забрали Тимофея из дома малютки.

Сейчас биологическая мать ребёнка вместе с новым сожителем хотят вернуть трёхлетнего сына, но опекун мальчика не собирается его отдавать.