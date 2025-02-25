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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Многодетная мать из Ижевска оказалась на передаче «Мужское/Женское»

17:40, 25 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Многодетная мать из Ижевска оказалась на передаче «Мужское/Женское»
17:40, 25 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
316
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#Ижевск\n#семья
Источник фото: unsplash.com (Sandy Millar)
316
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Она пытается забрать своего сына из приёмной семьи.

Ижевск. Удмуртия. Мама из Ижевска пытается забрать своего ребёнка из приёмной семьи. Историю женщины рассказали в передаче «Мужское/Женское» на Первом канале (16+).

Как выяснилось в ходе передачи, у матери забрали 7-месячного сына, когда она находилась в нетрезвом состоянии. Спустя девять месяцев, приёмные родители забрали Тимофея из дома малютки.

Сейчас биологическая мать ребёнка вместе с новым сожителем хотят вернуть трёхлетнего сына, но опекун мальчика не собирается его отдавать.

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17:40, 25 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
316
0
#Ижевск\n#семья