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Бойцы СВО из Удмуртии получили тысячу открыток со своей Родины

15:10, 21 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Бойцы СВО из Удмуртии получили тысячу открыток со своей Родины
15:10, 21 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
67
0
#Удмуртия\n#СВО\n#открытка\n#семья
Источник фото: Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии
67
0

Карточки с приятными словами подписали школьники и родные военнослужащих.

Ижевск. Удмуртия. Бойцам спецоперации из Удмуртии доставили тысячу открыток от жителей региона. Об этом сообщает Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии. 

Открытки были напечатаны в рамках акции «Открытки для наших» (0+). Родные и близкие участников СВО, а также школьники написали на карточках добрые пожелания и передали «приветы». 

В преддверии Нового года открытки вместе с посылками и газетами отправили в зону спецоперации. Теперь оттуда пришла весточка — бойцы получили свои подарки. 

Отмечается, что свежие номера газет Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии каждую неделю направляет в зону СВО. В 2025 году акция «Газеты для наших» (0+) продолжается, и все желающие могут передать «привет» бойцам со страниц печатных изданий. Чтобы это сделать, нужно обратиться в любое государственное издание — республиканское, городское или районное. 

15:10, 21 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
67
0
#Удмуртия\n#СВО\n#открытка\n#семья