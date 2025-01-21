Бойцы СВО из Удмуртии получили тысячу открыток со своей Родины

Ижевск. Удмуртия. Бойцам спецоперации из Удмуртии доставили тысячу открыток от жителей региона. Об этом сообщает Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии.

Открытки были напечатаны в рамках акции «Открытки для наших» (0+). Родные и близкие участников СВО, а также школьники написали на карточках добрые пожелания и передали «приветы».

В преддверии Нового года открытки вместе с посылками и газетами отправили в зону спецоперации. Теперь оттуда пришла весточка — бойцы получили свои подарки.

Отмечается, что свежие номера газет Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии каждую неделю направляет в зону СВО. В 2025 году акция «Газеты для наших» (0+) продолжается, и все желающие могут передать «привет» бойцам со страниц печатных изданий. Чтобы это сделать, нужно обратиться в любое государственное издание — республиканское, городское или районное.