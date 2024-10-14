С 2025 года за рождение первенца родители в Удмуртии будут получать увеличенный маткапитал

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в России вырастет материнский капитал на первого и второго ребёнка. Планируется, что средствами поддержки воспользуются более 1 млн человек. Об этом сообщает портал «Объясняем. РФ» со ссылкой на РИА Новости и министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

«Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка — плюс 61 тысяча соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан», — заявил министр.

Маткапитал на первенца составит 677 тыс. рублей, а на второго ребёнка — 894 тыс. рублей (в случае, если семья не получала поддержку за первого).

Индексация материнского капитала планируется с 1 февраля 2025 года по уровню фактической инфляции. В проекте бюджета предусмотрен рост на 7,3%.

Как рассказали «Сусанину» в Отделении Социального фонда России по Удмуртии, за время действия программы в Удмуртии выдано более 165 тыс. сертификатов на материнский капитал. В 2024 году семьям республики оформлено 5 611 сертификатов. Более 1200 семей направили средства на образование детей, 6503 — на улучшение жилищных условий.