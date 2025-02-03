Ува. Удмуртия. В Уве проведут бал, посвящённый Международному дню семьи (18+). Об этом сообщает администрация Увинского района.

В настоящий момент набираются семейные пары. С участниками будут работать хореографы, репетиции запланированы 1-2 раза в неделю.

Пары, которые хотят стать участниками, должны зарегистрироваться по ссылке. Отмечается, что мест осталось не так много.

Первая репетиция пройдёт 8 февраля в 13:30 в районном доме культуры «Юность». Танцорам нужно надеть удобную спортивную одежду и взять сменную обувь.