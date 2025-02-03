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В честь Международного дня семьи в Уве проведут семейный бал

09:40, 03 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В честь Международного дня семьи в Уве проведут семейный бал
09:40, 03 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
175
0
#Ува\n#Удмуртия\n#семья\n#бал\n#танцы
Источник фото: unsplash.com (Ardian Lumi)
175
0

Первая репетиция состоится 8 февраля.

Ува. Удмуртия. В Уве проведут бал, посвящённый Международному дню семьи (18+). Об этом сообщает администрация Увинского района. 

В настоящий момент набираются семейные пары. С участниками будут работать хореографы, репетиции запланированы 1-2 раза в неделю. 

Пары, которые хотят стать участниками, должны зарегистрироваться по ссылке. Отмечается, что мест осталось не так много. 

Первая репетиция пройдёт 8 февраля в 13:30 в районном доме культуры «Юность». Танцорам нужно надеть удобную спортивную одежду и взять сменную обувь.

09:40, 03 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
175
0
#Ува\n#Удмуртия\n#семья\n#бал\n#танцы