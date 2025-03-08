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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Депутат Госсовета Удмуртии попытался покончить с собой

00:20, 08 марта, 2025
Депутат Госсовета Удмуртии попытался покончить с собой
00:20, 08 марта, 2025
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#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#семья\n#Виктор Дьяков
Источник фото: t.me/vfdyakov (кадр из видео)
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В «прощальном видео» Виктор Дьяков назвал тех, кто довёл его до такого поступка.

Москва. Депутат Государственного совета Удмуртии Виктор Дьяков попытался покончить с собой в Подмосковье. Об этом сообщает ТГ-канал Baza

По данным издания, 31-летний парламентарий попытался совершить суицид днём 7 марта в районе Рублёво-Успенского шоссе. Очевидцы вызвали скорую, мужчину доставили в реанимацию.

Сам Виктор Дьяков днём в своём ТГ-канале разместил видеообращение: «До самоубийства меня довели следующие люди…».

Далее, еле сдерживая слёзы, участник СВО рассказал, что с 2022 года у него вымогают значительные средства его бывшие родственники — бывшие супруга, тесть и тёща. Своё прощальное видео Виктор Дьяков завершил словами о любви.

«Самое главное — это любовь к Богу и семье. Без тыла ничего не получится. Хочу пожелать нашему Президенту Владимиру Владимировичу сил, здоровья, помощи в Победе…», — сказал Виктор Дьяков.

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00:20, 08 марта, 2025
12
0
#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#семья\n#Виктор Дьяков