Москва. Депутат Государственного совета Удмуртии Виктор Дьяков попытался покончить с собой в Подмосковье. Об этом сообщает ТГ-канал Baza.

По данным издания, 31-летний парламентарий попытался совершить суицид днём 7 марта в районе Рублёво-Успенского шоссе. Очевидцы вызвали скорую, мужчину доставили в реанимацию.

Сам Виктор Дьяков днём в своём ТГ-канале разместил видеообращение: «До самоубийства меня довели следующие люди…».

Далее, еле сдерживая слёзы, участник СВО рассказал, что с 2022 года у него вымогают значительные средства его бывшие родственники — бывшие супруга, тесть и тёща. Своё прощальное видео Виктор Дьяков завершил словами о любви.

«Самое главное — это любовь к Богу и семье. Без тыла ничего не получится. Хочу пожелать нашему Президенту Владимиру Владимировичу сил, здоровья, помощи в Победе…», — сказал Виктор Дьяков.