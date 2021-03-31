Облезший после зимы фасад «сталинки» на улице Пушкинской в Ижевске восстановит подрядчик

Осенью 2020 года дом отремонтировали.

Ижевск. Удмуртия. Фасад дома №198 по улице Пушкинской в Ижевске не пережил зиму и с него начала облупливаться краска. Об этом сообщил ижевчанин Александр Шишкин в группе «Ижевск, проснись» в Facebook.

«За результат отвечает генеральный подрядчик, данные недочеты и другие замечания будут устранены в рамках гарантийных обязательств. Первичное актирование проведено. Работы начнутся в мае текущего года», — ответил ижевчанину в комментариях директор центра энергосбережения Удмуртии Алексей Пьянков.

Напомним, что «сталинку» на Пушкинской реставрировали с февраля по сентябрь 2020 года. Средства на проведение работ собрали предприятия города. Дом №198 входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль жилой застройки улицы Пушкинской, 1930-е гг., 1953-1959 гг.».

Кроме обновления фасада строители восстановили лепнину и утраченные архитектурные элементы, отремонтировали ворота во двор.