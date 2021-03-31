Сумма, необходимая для физического выживания, будет зависеть от среднедушевого дохода жителей региона.

Ижевск. Удмуртия. Прожиточный минимум в Удмуртии будут устанавливать один раз в год, а его величина теперь не зависит от стоимости потребительской корзины. Соответствующие поправки в законодательство внесли депутаты Государственного Совета республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.

На минувшей сессии Госсовета внесены изменения в закон «О Правительстве Удмуртской Республики». Проект документа был разработан в соответствии с новой редакцией федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

Напомним, с 2021 года прожиточный минимум в России устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране. Медианный доход - это величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины - ниже. По мнению законодателей, прожиточный минимум должен повышаться по мере того, как будет расти благосостояние всего населения страны.

Величина прожиточного минимума на очередной год будет устанавливаться правительством республики до 15 сентября.

Наша справка: величина прожиточного минимума в Удмуртии на 2021 год составляет 10 645 рублей, для трудоспособного населения – 11 080, для пенсионеров – 8 910, для детей —10 670 рублей.

С 1997 года в России величина прожиточного минимума была равна стоимости потребительской корзины. Это минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности. В годовую потребительскую корзину трудоспособного человека входят 100 кг картофеля, 126,5 кг хлеба, макарон и круп, 60 кг фруктов, 58 кг мяса, 210 яиц, а также непродовольственные товары, которые оцениваются в половину суммы, потраченной на продукты. Коммунальные платежи и прочие услуги - также берутся как 50 % стоимости продуктовой корзины.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан в государственной поддержке, назначения пособий и льгот, минимальной зарплаты, а также налогов и штрафов.