О планах реализации нового нацпроекта «Семья» в Удмуртии рассказал глава республики

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии рассказал о планах нового нацпроекта «Семья» в 2025 году. Об этом Александр Бречалов сообщил в ходе ежегодного доклада на XX сессии Госсовета во вторник, 14 января.

Во-первых, планируется создать службу для подготовки семьи к рождению ребёнка, патронажа в решении жизненных ситуаций с привлечением всех инструментов поддержки семьи, в том числе в целях профилактики абортов.

Во-вторых, необходимо будет обеспечить бесплатное прохождение подготовительного этапа программы ЭКО, включающего необходимые генетические и гормональные исследования, дополнительные обследования, не предусмотренные ОМС.

В-третьих, планируется расширить сеть бесплатных групп кратковременного присмотра и ухода за детьми с рождения до 3 лет в организациях социального обслуживания для студенческих, многодетных семей, одиноких матерей, семей участников специальной военной операции.

В-четвёртых, в республике создадут пункты проката предметов первой необходимости (кроватки, коляски, пеленальные столики) для новорождённых детей студенческих, молодых семей, одиноких матерей, семей участников СВО.

В-пятых, планируется поддержать будущих мам-студенток: с 1 января в Удмуртии введена денежная выплата в 150 тыс. рублей при постановке на учёт по беременности студенткам-очницам, проживающим на территории республики и обучающимся в вузах региона.

В-шестых, в январе 2025 года вводится компенсация 50% стоимости обучения в организациях среднего и высшего профессионального образования, расположенных на территории республики, на одного из детей многодетной семьи.