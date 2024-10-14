Короткое замыкание в холодильнике стало причиной пожара на улице Буммашевской в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. На улице Буммашевской в Ижевске случился пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пожар произошел 13 октября в трёхкомнатной квартире на 4 этаже, где проживала семья.

Все в момент возгорания спали. Странный звук разбудил главу семьи — мужчина обошёл комнаты, но лёг спать дальше, так как ничего не обнаружил. Чуть позже он почувствовал запах дыма и зашёл на кухню, где увидел горящий холодильник.

«Мужчина бросился будить жену и двух маленьких детей. Все незамедлительно покинули квартиру. Затем мужчина попытался вернуться за документами и потушить пламя самостоятельно. К сожалению, не удалось. Огонь уже стремительно охватывал кухню. В это время соседка вызвала пожарных», — рассказала начальник пресс-службы МЧС Удмуртии Ольга Михайлова.

Огнеборцы потушили возгорание на 12 кв. м. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание в электродвигателе холодильника.