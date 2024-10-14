Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

Короткое замыкание в холодильнике стало причиной пожара на улице Буммашевской в Ижевске

10:20, 14 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Короткое замыкание в холодильнике стало причиной пожара на улице Буммашевской в Ижевске
10:20, 14 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
16
0
#Ижевск\n#семья\n#пожары
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
16
0

Все члены семьи успели спастись.

Ижевск. Удмуртия. На улице Буммашевской в Ижевске случился пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пожар произошел 13 октября в трёхкомнатной квартире на 4 этаже, где проживала семья.

Все в момент возгорания спали. Странный звук разбудил главу семьи — мужчина обошёл комнаты, но лёг спать дальше, так как ничего не обнаружил. Чуть позже он почувствовал запах дыма и зашёл на кухню, где увидел горящий холодильник.

«Мужчина бросился будить жену и двух маленьких детей. Все незамедлительно покинули квартиру. Затем мужчина попытался вернуться за документами и потушить пламя самостоятельно. К сожалению, не удалось. Огонь уже стремительно охватывал кухню. В это время соседка вызвала пожарных», — рассказала начальник пресс-службы МЧС Удмуртии Ольга Михайлова.

Огнеборцы потушили возгорание на 12 кв. м. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание в электродвигателе холодильника.

10:20, 14 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
16
0
#Ижевск\n#семья\n#пожары