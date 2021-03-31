От ковида вылечились еще 76 жителей Удмуртии, трое зараженных скончались

Диагноз подтвердился еще у 78 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 78 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Ковид подтвердился у 43 жителей Ижевска, 12 жителей Глазова, 5 жителей Сарапула, 4 жителей Глазовского района, 3 жителей Завьяловского района, 3 жителей Увинского района, 2 жителей Балезинского района, 2 жителей Малопургинского района, по одному случаю зафиксировали в Якшур-Бодьинском, Вавожском, Кезском и Игринском районах. В числе заболевших два ребенка и 19 человек старше 65 лет.

По данным на среду, врачи выписали еще 76 человек. Трое пациентов скончались – мужчины 71 и 78 лет, а также 72-летняя женщина.

Всего с начала пандемии тесты показали положительный результат 30 750 раз. 27 294 человека выздоровели, 385 пациентов скончались. В тяжелом состоянии в настоящее время находятся 90 человек.