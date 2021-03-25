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Итоги дня: погоня за пьяным водителем в Удмуртии и признание обвиняемого в убийстве девочки

18:00, 25 марта, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: погоня за пьяным водителем в Удмуртии и признание обвиняемого в убийстве девочки
18:00, 25 марта, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#ПДД\n#камеры видеофиксации\n#вина\n#убийство
Фото: arzik2
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О главных новостях четверга.

Ижевск. Удмуртия Еще 80 жителей Удмуртии заразились коронавирусом. 78 пациентов выздоровели.

Не отрицает:

Обвиняемый в убийстве девочки в Сарапуле признал свою вину. Об этом стало известно 25 марта.

По правилам:

На 4 перекрестках Ижевска до 1 апреля появятся комплексы фото и видеофиксации. Так, одну из камер установят на перекрестке улиц Кирова и Песочная.

Погоня:

Чтобы остановить машину с нетрезвым водителем за рулем, полицейским в Кезу пришлось применить табельное оружие. Возбуждено уголовное дело.

18:00, 25 марта, 2021
Анна Торхова
242
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#ПДД\n#камеры видеофиксации\n#вина\n#убийство