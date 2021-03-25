Итоги дня: погоня за пьяным водителем в Удмуртии и признание обвиняемого в убийстве девочки

О главных новостях четверга.

Ижевск. Удмуртия Еще 80 жителей Удмуртии заразились коронавирусом. 78 пациентов выздоровели.

Не отрицает:

Обвиняемый в убийстве девочки в Сарапуле признал свою вину. Об этом стало известно 25 марта.

По правилам:

На 4 перекрестках Ижевска до 1 апреля появятся комплексы фото и видеофиксации. Так, одну из камер установят на перекрестке улиц Кирова и Песочная.

Погоня:

Чтобы остановить машину с нетрезвым водителем за рулем, полицейским в Кезу пришлось применить табельное оружие. Возбуждено уголовное дело.