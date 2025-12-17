Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска признали виновным в убийстве отца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Отмечается, что 40-летнего горожанина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следствие и суд установили, что 7 февраля 2025 года фигурант совместно с отцом находились по месту жительства в одной из квартир по улице Пушкинской. В ходе ссоры виновный избил пожилого родителя. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медучреждении.

Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.