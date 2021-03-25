Житель Удмуртии признал свою вину в убийстве 11-летней девочки в Сарапуле

Сейчас он находится под стражей.

Сарапул. Удмуртия. Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Сарапуле молодой человек признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Напомним, тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в квартире, в которой она проживала с мамой, 22 марта. На следующий день задержали подозреваемого - знакомого матери девочки.

Возбуждено два уголовных дела – по статье «Убийство малолетнего», а также «Халатность». В Сарапуле проверят работу органов профилактики.

27-летнего мужчину поместили под стражу до 23 мая.