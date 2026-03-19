Ижевск. Удмуртия. Мужчина зарезал знакомую из ревности в одной из квартир дома на улице Татьяны Барамзиной в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Трагедия случилась утром 15 марта, когда между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора на почве ревности. После этого он схватился за нож и нанёс знакомой несколько ударов по лицу, шее, туловищу и конечностям. Она скончалась на месте.

Мужчина признал вину, его отправили под стражу.