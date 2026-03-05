Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Присяжные вынесли вердикт ижевчанке, которая обвиняется в убийстве мужчины

09:50, 05 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Присяжные вынесли вердикт ижевчанке, которая обвиняется в убийстве мужчины
09:50, 05 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#присяжные\n#убийство
Источник фото: ИИ
70
0

Коллегия признала женщину заслуживающей снисхождения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 2 марта коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт в отношении 28-летней ижевчанки, которая обвиняется в убийстве знакомого. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Присяжные признали женщину виновной в инкриминируемом ей преступлении. Они посчитали доказанным, что 9 ноября 2023 года подсудимая в состоянии опьянения в квартире по месту жительства нанесла множественные удары ножом в грудную клетку и плечо 33-летнего потерпевшего, от чего тот скончался.

При этом коллегия признала женщину заслуживающей снисхождения. 

На следующем заседании судья даст правовую квалификацию содеянного виновной, определит наказание и постановит приговор.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии обновят списки основных и запасных кандидатов в присяжные заседатели на 2026-2030 годы.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:50, 05 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#присяжные\n#убийство