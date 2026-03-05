Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 2 марта коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт в отношении 28-летней ижевчанки, которая обвиняется в убийстве знакомого. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Присяжные признали женщину виновной в инкриминируемом ей преступлении. Они посчитали доказанным, что 9 ноября 2023 года подсудимая в состоянии опьянения в квартире по месту жительства нанесла множественные удары ножом в грудную клетку и плечо 33-летнего потерпевшего, от чего тот скончался.

При этом коллегия признала женщину заслуживающей снисхождения.

На следующем заседании судья даст правовую квалификацию содеянного виновной, определит наказание и постановит приговор.

