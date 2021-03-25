В Кезу инспекторам ДПС пришлось стрелять по колесам преследуемой машины

Водителем оказался пьяный житель Кезского района.

Кез. Удмуртия. В Кезу сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие для остановки машины с нетрезвым водителем. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Удмуртской Республике.

На улице Советской инспекторы ДПС заметили за рулем «Лады Нивы» пьяного водителя. Все требования остановить машину он проигнорировал. Тогда правоохранители прострелили задние колеса машины. После остановки автомобиля нарушителя задержали.

Им оказался 38-летний житель Кезского района. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).