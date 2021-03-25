Еще 80 жителей Удмуртии получили положительные тесты на коронавирус

78 человек выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии еще 80 человек заразились ковидом. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 35 жителей Ижевска, 13 жителей Игринского района, 7 жителей Глазова, 6 жителей Камбарского района, 5 жителей Завьяловского района, 4 жителей Сарапула, 4 жителей Увинского района, 3 жителей Якшур-Бодьинского района, по одному случаю зафиксировали в Можге, Кизнерском и Можгинском районах.

В числе инфицированных 31 житель старше 65 лет и трое детей.

По данным на четверг, врачи выписали еще 78 пациентов.

В настоящее время прививки поставили 41 877 человек, более 28 тыс. уже прошли вакцинацию вторым компонентом.

Из числа заболевших 2 547 сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, 404 - в средней степени тяжести, 102 - в тяжелом состоянии.