До начала апреля на дорогах Ижевска появятся 4 камеры фиксации нарушений ПДД

Они будут следить за скоростью и выездом за стоп-линию.

Ижевск. Удмуртия. До 1 апреля на 4 перекрестках Ижевска установят комплексы фото и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртской Республики» в соцсети «ВКонтакте».

Камеры будут фиксировать как скорость, так и выезд за стоп-линию.

Так, в марте установят комплекс на пересечении улиц Орджоникидзе, 40 лет Победы и Камбарской, где будут следить за нарушениями при проезде.

На перекрестке улиц Карла Либкнехта и Максима Горького также будут наблюдать за правилами проезда.

Скорость будут фиксировать на улице Михаила Петрова, напротив дома 34а. Также скорость и проезд перекрестка начнут фиксировать на пересечении улиц Кирова и Песочной.

Статистика показывает, что в местах установки камер количество нарушений ПДД снижается, в среднем, на 25%.

Напомним, всего в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на региональных и муниципальных дорогах появятся 25 комплексов.