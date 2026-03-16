Кез. Удмуртия. В поселке Кез суд заключил под стражу 18-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 13-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, днем 14 марта 2026 года молодой человек, будучи пьяным, несколько раз ударил ножом в шею и туловище 13-летнюю знакомую. Девочка скончалась на месте. В этот момент в квартире также находилась 16-летняя подруга обвиняемого.

Чтобы скрыть злодеяние, фигурант вместе с несовершеннолетней подругой спрятали тело в гараже.

В правоохранительные органы обратилась мать погибшей, так как девочка перестала выходить на связь. Благодаря совместной работе следователей СК России и полиции местонахождение тела и подозреваемого оперативно установили.

Обвиняемый полностью признал вину, однако объяснить мотивы поступка не смог. 16 марта суд отправил его под стражу сроком на 2 месяца.

В рамках расследования будет дана процессуальная оценка действиям 16-летней подруги обвиняемого — её могут привлечь за укрывательство преступления.