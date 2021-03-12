Моника и Матвей: популярные и необычные имена ижевчан, родившихся в 2020 году

Многие семьи стали давать детям славянские имена.

Ижевск. Удмуртия. Родившимся в Ижевске детям в 2020 году чаще всего давали имена Софья и Артём. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По сравнению с 2019 годом стали чаще встречаться имена Матвей, Лев, Давид, Милана, Маргарита, Василиса и Полина.

В пятёрку популярных мужских имён вошли Александр, Кирилл, Максим, Михаил, Роман, среди женских имен — Алиса, Екатерина, Ева, Анна, Дарья.

Также встречаются такие иностранные имена, как Николь, Микаэль, Марк, Стефания, Энтони и Моника. Есть также и греческий колорит: Аполлос, Афина, Берсей. Многие родители отдают предпочтение славянским корням, называя детей Серафим, Феодор, Акулина, Платон, Лука, Светозар.

Среди необычных имён выделяются Луна, Нил, Леон, Аврора, Анабель. Трёх девочек назвали Флоя, Лея и Ассоль. Встречалось двойное имя Анна-Мария.

Напомним, что в 2020 году самыми редкими именами в Удмуртии стали Вольфрам, Артемида, Дева-Леора и другие.