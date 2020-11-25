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Итоги дня: первый «Орден Пирогова» в Удмуртии, прощание с тренером Ульяны Кайшевой и участие «Сусанина» во всероссийской премии

18:00, 25 ноября, 2020
Анна Торхова
Итоги дня: первый «Орден Пирогова» в Удмуртии, прощание с тренером Ульяны Кайшевой и участие «Сусанина» во всероссийской премии
18:00, 25 ноября, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#биатлон\n#авария\n#Удмуртия\n#журналистика\n#коронавирус
Фото: arzik2
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Обзор самых важных новостей среды.

Ижевск. Удмуртия. По данным на среду, 25 ноября, в Удмуртии выявили еще 162 случая заражения коронавирусом. 112 человек выздоровели, двое мужчин скончались – 47 и 70 лет.

Орден:

Акушера-гинеколога Завьяловской районной больницы удостоили одной из высших медицинских наград – «Орденом Пирогова». Врач стала первой в Удмуртии, кому вручили орден.

Руководитель:

В кадастровой палате Удмуртии назначили нового директора. Учреждение возглавила Ирина Виноградова.

Легенда:

26 ноября в Ижевске простятся с заслуженным тренером СССР и России по биатлону Михаилом Ткаченко. До последних дней он занимался подготовкой к соревнованиям Ульяны Кайшевой.

Гордимся:

Материал корреспондента ИА «Сусанин» претендует на победу во всероссийском конкурсе. Проголосовать за статью можно до 2 декабря.

18:00, 25 ноября, 2020
Анна Торхова
2
0
#Ижевск\n#биатлон\n#авария\n#Удмуртия\n#журналистика\n#коронавирус