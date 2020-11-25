Материал корреспондента ИА «Сусанин» претендует на победу в премии «Хорошие новости России»

Народное голосование за лучшую статью продлится до 2 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Статья корреспондента ИА «Сусанин» Дмитрия Стрелкова о сохранении рек Прикамья попало в шорт-лист премии «Хорошие новости России». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Материал ижевского журналиста под названием «Спасение водных артерий. Как сохраняют реки Камско-Вятского региона» участвует в номинации «Экономика страны или региона». Статья представляет из себя дневник двухдневных наблюдений за результатами работ по охране водоёмов.

Отдать свой голос можно на сайте Федерального агентства новостей. Всего в номинации представлены 10 работ, посвящённых экономическим достижениям предприятий и регионов России.

Голосование продлится до 2 декабря. Победитель, чьё имя объявят 4 декабря, получит диплом и 100 тыс. рублей.