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Материал корреспондента ИА «Сусанин» претендует на победу в премии «Хорошие новости России»

14:20, 25 ноября, 2020
Юрий Абашев
Материал корреспондента ИА «Сусанин» претендует на победу в премии «Хорошие новости России»
14:20, 25 ноября, 2020
Юрий Абашев
5
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#Ижевск\n#Сусанин\n#конкурс\n#Удмуртия\n#голосование
Фото: Руслан Хисамутдинов
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Народное голосование за лучшую статью продлится до 2 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Статья корреспондента ИА «Сусанин» Дмитрия Стрелкова о сохранении рек Прикамья попало в шорт-лист премии «Хорошие новости России». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Материал ижевского журналиста под названием «Спасение водных артерий. Как сохраняют реки Камско-Вятского региона» участвует в номинации «Экономика страны или региона». Статья представляет из себя дневник двухдневных наблюдений за результатами работ по охране водоёмов.

Отдать свой голос можно на сайте Федерального агентства новостей. Всего в номинации представлены 10 работ, посвящённых экономическим достижениям предприятий и регионов России.

Голосование продлится до 2 декабря. Победитель, чьё имя объявят 4 декабря, получит диплом и 100 тыс. рублей.

 

14:20, 25 ноября, 2020
Юрий Абашев
5
0
#Ижевск\n#Сусанин\n#конкурс\n#Удмуртия\n#голосование