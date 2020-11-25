Директором кадастровой палаты Удмуртии назначили Ирину Виноградову

В системе кадастрового учета она работает около 13 лет.

Ижевск. Удмуртия. В кадастровой палате Удмуртской Республики назначили нового руководителя. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Директором стала Ирина Виноградова. Напомним, прежнего директора уволили с госслужбы. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»). Женщина присвоила более 850 тыс. рублей.

Наша справка: Виноградова Ирина Аликовна закончила Удмуртский госуниверситет по специальности «биолог, преподаватель», затем окончила магистратуру в УдГУ по направлению «Природообустройство и водопользование», а в 2017 году – по направлению «Гражданское право».

С 2007 года работает в системе государственного кадастрового учета

С начала 2020 года исполняла обязанности руководителя кадастровой палаты Удмуртии.