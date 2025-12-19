Закрыть
Биатлонисты из Удмуртии не взяли медалей в спринте на этапе Кубка Содружества в Чайковском
12:00, 19 декабря, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#Пермский край\n#спорт\n#биатлон
Источник фото: скриншот прямой трансляции МАТЧ ТВ
Александр Корнев финишировал позже победителя на 53 секунды.

Чайковский. Пермский край. Биатлонисты из Удмуртии не попали в число призёров спринта на этапе Кубка Содружества в Чайковском (18+).

Третий этап проходит с 19 по 21 декабря в Чайковском. По данным Союза биатлонистов России, всего на старт соревнований намерены выйти 175 спортсменов.

В первый день соревнований мужчины бежали спринт на 10 км. Золото взял спортсмен из Башкортостана Эдуард Латыпов. Он преодолел дистанцию с результатом 25:39.9.

Спортсмен из Удмуртии Александр Корнев пришёл седьмым. Он допустил два промаха из положения лёжа и один — стоя, и отстал от победителя на 53 секунды. Ильназ Мухамедзянов пересёк финиш шестнадцатым. Он промахнулся лишь один раз лёжа и отстал на минуту и 18,9 секунды.

Напомним, ранее на втором этапе Кубка Содружества (18+) в Ханты-Мансийске Александр Корнев взял серебро на масс-старте среди мужчин на 12,5 км. А затем в составе команды «Российская Федерация 1» он одержал победу в смешанной эстафете. 

