Якшур-Бодья. Удмуртия. 14 марта в Якшур-Бодьинском районе на стрелковом комплексе «Солнечный» состоится турнир по охотничьему биатлону (18+). О предстоящих соревнованиях сообщает Минприроды УР.

Это эстафетная гонка с дистанцией в 2 километра по пересеченной местности. Участники проходят маршрут на охотничьих лыжах без палок и стреляют из охотничьих ружей. На огневом рубеже спортсмены должны поразить две крупные мишени диаметром 30 см. В случае промаха назначается 100-метровый штрафной круг.

Предварительные заявки на участие в охотничьем биатлоне необходимо подать в общественную организацию «Охотничий парк Удмуртской Республики», а также в Минприроды Удмуртии до 4 марта.

Напомним, в прошлом году победила команда Малопургинского района.