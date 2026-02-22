Участники преодолевают дистанцию на охотничьих лыжах и стреляют из ружей.
Якшур-Бодья. Удмуртия. 14 марта в Якшур-Бодьинском районе на стрелковом комплексе «Солнечный» состоится турнир по охотничьему биатлону (18+). О предстоящих соревнованиях сообщает Минприроды УР.
Это эстафетная гонка с дистанцией в 2 километра по пересеченной местности. Участники проходят маршрут на охотничьих лыжах без палок и стреляют из охотничьих ружей. На огневом рубеже спортсмены должны поразить две крупные мишени диаметром 30 см. В случае промаха назначается 100-метровый штрафной круг.
Предварительные заявки на участие в охотничьем биатлоне необходимо подать в общественную организацию «Охотничий парк Удмуртской Республики», а также в Минприроды Удмуртии до 4 марта.
Напомним, в прошлом году победила команда Малопургинского района.
