Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии вновь пройдет турнир по охотничьему биатлону

14:07, 22 февраля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
В Удмуртии вновь пройдет турнир по охотничьему биатлону
14:07, 22 февраля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
49
0
#охота\n#биатлон
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
49
0

Участники преодолевают дистанцию на охотничьих лыжах и стреляют из ружей.

Якшур-Бодья. Удмуртия. 14 марта в Якшур-Бодьинском районе на стрелковом комплексе «Солнечный» состоится турнир по охотничьему биатлону (18+). О предстоящих соревнованиях сообщает Минприроды УР.  

Это эстафетная гонка с дистанцией в 2 километра по пересеченной местности. Участники проходят маршрут на охотничьих лыжах без палок и стреляют из охотничьих ружей. На огневом рубеже спортсмены должны поразить две крупные мишени диаметром 30 см. В случае промаха назначается 100-метровый штрафной круг. 

Предварительные заявки на участие в охотничьем биатлоне необходимо подать в общественную организацию «Охотничий парк Удмуртской Республики», а также в Минприроды Удмуртии до 4 марта. 

Напомним, в прошлом году победила команда Малопургинского района. 

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:07, 22 февраля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
49
0
#охота\n#биатлон