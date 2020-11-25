26 ноября в Ижевске простятся с заслуженным тренером СССР и России по биатлону Михаилом Ткаченко

Ему было 67 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 26 ноября простятся с заслуженным тренером СССР и России, судьей международной категории, бывшим тренером главной и юниорской сборных России Михаилом Ткаченко. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Свою карьеру Михаил Владимирович начал в «Иж-Планета». Успех пришел к нему в 1978 году. Тогда он стал личным тренером Валерия Медведцева. Уже через 6 лет воспитанник стал абсолютным чемпионом мира, первым в мире собрав 3 «золота» на одном турнире.

Ткаченко воспитал множество именитых спортсменов, в их числе: Иван Черезов, Максим Максимов, Владимир Бехтерев, Владимир Псарев, Анна Кунаева. Тренер поднял их спортивные возможности до уровня сборной. До последних дней он занимался с Ульяной Кайшевой, которая сейчас готовится к этапу в Финляндии.

С 2014 года Михаил Владимирович боролся с тяжелой болезнью. Он умер на 68-м году жизни.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии в соцсети «ВКонтакте», прощание пройдет в четверг с 10:00 до 11:00 в похоронном доме «Вознесение» на улице Буммашевской. Отпевание состоится в 11:30 в храме Георгия Победоносца, вблизи спорткомплекса «Биатлон». Похоронят Михаила Ткаченко на Хохряковском кладбище.