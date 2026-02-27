Закрыть
Юные биатлонисты Удмуртии триумфально выступили на первенстве России в Уфе

15:17, 27 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Юные биатлонисты Удмуртии триумфально выступили на первенстве России в Уфе
#Удмуртия
#спорт
#биатлон
Источник фото: Денис Парахин
Золотые медали завоёваны в смешанной эстафете и в суперспринте.

Уфа. Башкирия. Сборная Удмуртии завоевала призовые места на первенстве России по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет, которое проходит в Уфе. Об этом сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин. 

Две золотые медали получила Владислава Антуганова. Девушка одержала победу в суперспринте на дистанции 5 км, а также завоевала «золото» в составе сборной в смешанной эстафете. В гонке с Владиславой выступали Валерия Шемякина, Яромир Кандаков и Александр Александров, который также стал серебряным призером в индивидуальной гонке на 12,5 км.

Кроме того, Владислава Антуганова и Яромир Кандаков отличились в смешанной одиночной эстафете, завоевав для копилки сборной второе место.

#Удмуртия
#спорт
#биатлон