Акушер-гинеколог из Удмуртии получила высшую медицинскую госнаграду «Орден Пирогова»

Татьяна Терехова стала первым медработников Удмуртии, удостоенным такой наградой.

Ижевск. Удмуртия. Врач из Удмуртии получила одну из главных госнаград в области медицины – «Орден Пирогова». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Высшую награду вручили акушеру-гинекологу Завьяловской районной больницы Татьяне Тереховой. Отметим, она стала первым врачом в Удмуртии, которого удостоили таким орденом.

За 47 лет работы в медицинской сфере тысячи пациенток Татьяны Васильевны стали мамами, благодаря ей на свет появилась не одна двойня и тройня, а сотни девушек отказались от аборта.

«В медицину я попала случайно, но ни разу не пожалела о своём выборе. А сейчас, с открытием ковидных центров, ещё раз убедилась: я была рождена, чтобы помогать людям», - рассказала Татьяна Терехова.

«Орден Пирогова» был учрежден в период пандемии коронавируса. Им награждают граждан России за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях ЧС, эпидемий, других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни, а также заслуги в области медицинской деятельности и высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний.

Девиз награды - «Милосердие, долг, самоотверженность».

Отметим, летом 2020 года еще одну государственную награду - Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени присвоили фельдшеру станции скорой медицинской помощи Ижевска Сайдашу Рияновичу Галимуллину.