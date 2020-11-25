Коронавирус: в Удмуртии выявили 162 новых случая заражения, двое мужчин скончались

112 человек выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки коронавирусом заразились еще 162 человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики в соцсети «ВКонтакте».

Положительные тесты оказались у 92 жителей Ижевска, 15 жителей Сарапула, 6 жителей Можги, 5 жителей Воткинска, 5 жителей Малопургинского района, по 4 случая зарегистрировано в Каракулинском, Кизнерском, Селтинском, Сарапульском, Шарканском районах, по 3 – в Глазове, Увинском и Красногорском районах. По 2 случая зафиксировано в Алнашском, Завьяловском, Камбарском, Сюмсинском, Игринском районах.

112 человек выздоровели. Также за сутки скончались 47-летний и 70-летний мужчины.

Всего с начала пандемии в Удмуртии коронавирусом заразились 12679 человек. В тяжелом состоянии сейчас находятся 180 пациентов.