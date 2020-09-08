Итоги дня: требование об оправдании Александра Соловьева, сев озимых в Удмуртии и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 8 сентября, в Удмуртии выявили еще 50 новых случаев коронавируса. Врачи выписали 25 пациентов, справившихся с болезнью.

Требование об оправдании:

Адвокат бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева закончила свою речь в рамках стадии прений. Она считает, что подсудимый подлежит оправданию по всем пунктам обвинения.

Хорошие перспективы:

В Удмуртии завершается сев озимых культур. Некоторые хозяйства даже перевыполнили план. Эксперты отмечают: теплая, солнечная осень даст возможность получить в следующем году хороший урожай.

О погоде:

В Удмуртии с 9 по 13 сентября ожидается дождливая и ветреная погода. Кроме того, с 10 сентября начнётся постепенное похолодание. К концу недели будет не теплее +12, +17 градусов по Цельсию.