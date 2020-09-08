Полсотни новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии

По 11 человек заразились в Ижевске и Глазове.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 8 сентября, в Удмуртии выявили еще 50 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

По 11 человек заразились в Ижевске и Глазове. В числе заразившихся – 10 жителей Киясовского района, 8 жителей Воткинска, по четыре случая зарегистрировали в Завьяловском и Глазовском районах, по одному – в Малопургинском и Сюмсинском районах.

Врачи выписали 25 пациентов, справившихся с болезнью. В настоящее время 500 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 164 – в состоянии средней степени тяжести, 34 – в тяжелом состоянии.



Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 3 593 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 2 824 человека выздоровели, 71 заболевший скончался.