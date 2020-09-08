Солнечная осень в Удмуртии даст возможность получить хороший урожай озимых

Сев завершили уже 9 районов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершается сев озимых культур. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

В регионе запланировано засеять 59,4 тыс. га, в настоящее время засеяно 54,2 тыс. га. Работы выполнены на 91%, тогда как в прошлом году из-за дождей к этому времени засеяли только 68%.

Сев завершили 9 районов – Глазовский, Дебесский, Камбарский, Кизнерский, Можгинский, Селтинский, Сюмсинский, Шарканский и Ярский

При этом некоторые хозяйства превысили намеченные объемы. Так, в Дебесском районе превысили план на 44%, а в Можгинском – на 6%.

Эксперты отмечают: теплая, солнечная осень позволяет хозяйствам выдерживать все оптимальные агротехнические сроки сева.

«Это значит, перед уходом в зиму озимые хлеба получат хорошее развитие, поля вновь порадуют дружными, быстрыми всходами», – говорится в сообщении.