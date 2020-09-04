Прокуратура запустит горячую линию для дольщиков Удмуртии

Она будет работать с 7 по 10 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура ответит на вопросы дольщиков Удмуртии. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, Генпрокуратура России в Приволжском федеральном округе проведет прямую линию по вопросам защиты прав граждан в сфере долевого строительства многоквартирных домов.

С 7 по 10 сентября получить консультацию можно будет по телефону (831) 278-45-16, 421-46-76 с 09:00 до 16:30 по московскому времени.

Напомним, что в Удмуртии сдали 4 дома жилого комплекса «Родниковый край» в деревне Хохряки. Купившие в них квартиры дольщики ждали этого с 2015 года. Недобросовестный подрядчик проводил работы с нарушением и затянул сроки. После вмешательства властей и прокуратуры сменился застройщик, а дома пришлось возводить заново.