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Жители Ижевска стали чаще откликаться на «удаленные» вакансии

11:43, 25 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Жители Ижевска стали чаще откликаться на «удаленные» вакансии
11:43, 25 августа, 2020
Анастасия Шевченко
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа
Фото: pixabay.com
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В столице Удмуртии таким сотрудникам готовы платить на 2% больше, чем в целом по рынку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске увеличилось число вакансий для «удаленщиков». Как сообщает аналитический центр «Авито Работы», жители столицы Удмуртской Республики не хотят выходить с дистанционной работы даже после самоизоляции.

От работодателей предложений по «удаленке» стало больше на 38%. Интерес соискателей в июле 2020 года вырос в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Ижевск вошел в число городов, где наблюдается наибольший отклик по «неофисным» вакансиям. Этот показатель в городе увеличился на 408%.

В целом по всей России число вакансий с удаленным графиком стало больше в два раза. При этом в 2020 году повышение количества объявлений с предложением дистанционной работы продолжалось после ослабления самоизоляции в регионах России. В Екатеринбурге, например, прирост таких вакансий составил +212%.

По России чаще всего работодатели предлагают удаленный режим работы в группе профессий «маркетинг, реклама, PR», «IT, интернет, телеком», «управление персоналом», а также «страхование и консультирование».

В Ижевске первое место по популярности дистанционных вакансий поделили «маркетинг, реклама, PR» и «управление персоналом» (по 8% вакансий), затем следуют «IT, интернет, телеком» (около 7%), «административная работа» (около 3%) и «без опыта, студенты» (примерно 3%).

В среднем зарплаты в удаленных вакансиях предлагаются на 5% ниже, чем в целом по рынку в России. При этом в Ижевске «удаленщикам» готовы платить на 2% больше, чем в целом по рынку.

 

11:43, 25 августа, 2020
Анастасия Шевченко
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа

 

 

 


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