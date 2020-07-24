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Прощание с Энвилем Касимовым состоится в пятницу в зале Госсовета Удмуртии

13:20, 24 июля, 2020
Прощание с Энвилем Касимовым состоится в пятницу в зале Госсовета Удмуртии
13:20, 24 июля, 2020
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#общество\n#траур\n#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#Балезино\n#Удмуртия
Фото: vk.com (Александр Бречалов)
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Художнику было 59 лет.

Ижевск. Удмуртия. Прощание с художником, главным редактором «Удмуртской правды» Энвилем Касимововым пройдет в зале Государственного Совета Удмуртской Республики в пятницу, 24 июля. Церемония начнется в 18:00.

Напомним, Касимов ушел из жизни утром 24 июля. Художнику было 59 лет. Похоронят его в родной деревне Кестым в Балезинском районе.

Соболезнования родным и близким художника выразил глава Удмуртии Александр Бречалов и члены правительства региона.

«Друзья, коллеги, ученики Энвиля делятся частичками воспоминаний - Удмуртия скорбит. Его без преувеличения знала вся республика. Это был удивительный человек с особым взглядом на жизнь. В памяти каждого он навсегда останется талантливым журналистом, харизматичным политиком, ярким художником», – отметил на своей странице в соцсети «Вконтакте» Александр Бречалов.

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13:20, 24 июля, 2020
368
0
#общество\n#траур\n#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#Балезино\n#Удмуртия

 

 

 


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