Прощание с Энвилем Касимовым состоится в пятницу в зале Госсовета Удмуртии

Художнику было 59 лет.

Ижевск. Удмуртия. Прощание с художником, главным редактором «Удмуртской правды» Энвилем Касимововым пройдет в зале Государственного Совета Удмуртской Республики в пятницу, 24 июля. Церемония начнется в 18:00.

Напомним, Касимов ушел из жизни утром 24 июля. Художнику было 59 лет. Похоронят его в родной деревне Кестым в Балезинском районе.

Соболезнования родным и близким художника выразил глава Удмуртии Александр Бречалов и члены правительства региона.

«Друзья, коллеги, ученики Энвиля делятся частичками воспоминаний - Удмуртия скорбит. Его без преувеличения знала вся республика. Это был удивительный человек с особым взглядом на жизнь. В памяти каждого он навсегда останется талантливым журналистом, харизматичным политиком, ярким художником», – отметил на своей странице в соцсети «Вконтакте» Александр Бречалов.