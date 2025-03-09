Балезино. Удмуртия. Пожар в Балезино 8 марта чуть не уничтожил 4-х квартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Горели надворные постройки. Как отметили в МЧС, пока сложно назвать причину возгорания, поэтому будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Пожар ликвидировали на площади 70 кв. м. Отмечается, что никто не пострадал.

«Помощь огнеборцам также оказывали жители: лопатами расчищали подъездные пути для пожарно-спасательной техники, устанавливали мотопомпу на реке Чепца, прокладывали рукава», — рассказали в пресс-службе.