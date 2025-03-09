Местные жители помогали пожарным в ликвидации возгорания.
Балезино. Удмуртия. Пожар в Балезино 8 марта чуть не уничтожил 4-х квартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Горели надворные постройки. Как отметили в МЧС, пока сложно назвать причину возгорания, поэтому будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
Пожар ликвидировали на площади 70 кв. м. Отмечается, что никто не пострадал.
«Помощь огнеборцам также оказывали жители: лопатами расчищали подъездные пути для пожарно-спасательной техники, устанавливали мотопомпу на реке Чепца, прокладывали рукава», — рассказали в пресс-службе.
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