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В Балезино 8 марта чуть не сгорел 4-х квартирный дом

15:26, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Балезино 8 марта чуть не сгорел 4-х квартирный дом
15:26, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
38
0
#Балезино\n#пожары
Источник фото: ГУ МЧС Удмуртии
38
0

Местные жители помогали пожарным в ликвидации возгорания.

Балезино. Удмуртия. Пожар в Балезино 8 марта чуть не уничтожил 4-х квартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Горели надворные постройки. Как отметили в МЧС, пока сложно назвать причину возгорания, поэтому будет назначена пожарно-техническая экспертиза. 

Пожар ликвидировали на площади 70 кв. м. Отмечается, что никто не пострадал.

«Помощь огнеборцам также оказывали жители: лопатами расчищали подъездные пути для пожарно-спасательной техники, устанавливали мотопомпу на реке Чепца, прокладывали рукава», — рассказали в пресс-службе. 

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15:26, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
38
0
#Балезино\n#пожары