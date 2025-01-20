Из-за неосторожности при курении мужчина погиб в пожаре в Балезино

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии спасли пять жителей Балезино, которые не могли покинуть дом во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошел на улице Сибирской. Пожар разгорелся в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома.

Пожарные вывели со второго этажа здания пять человек. Для этого людям надели устройства для дыхания. Среди спасенных была беременная женщина.

В очаге возгорания нашли тело мужчины. Дознаватель МЧС России установил, что пожар возник из-за погибшего, который был неосторожен во время курения.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что нельзя курить в постели и в других непредназначенных для этого местах. А также всегда после курения нужно убедиться, что сигарета потушена.

Напомним, что из-за неосторожности при курении два пожара произошли в Завьялово и Воткинске 18 января.